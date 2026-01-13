Unimedizin Magdeburg startet Zentrum für Zell- und Immuntherapie

Magdeburg - Die Unimedizin Magdeburg bündelt in einem neuen Zentrum die Forschung, Entwicklung und Anwendung von Zell- und Immuntherapien gegen Krebs, Autoimmun- und Infektionskrankheiten.

Das Zentrum soll neue Zell- und Immuntherapien schneller aus der Forschung in die Praxis bringen. (Archivbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

"Wir schaffen damit die Grundlage, um innovative Therapien aus der Forschung schneller in die Anwendung zu bringen", erklärte die Dekanin der Medizinischen Fakultät, Daniela Dieterich.

Mit dem Magdeburger Zentrum für Zell- und Immuntherapien (MAZI) entstehe eine campusweite, fachabteilungs- und berufsgruppenübergreifende Infrastruktur.

Studien würden ermöglicht, die Qualitätssicherung neuer Zellprodukte vorangetrieben und der wissenschaftliche Nachwuchs in dem Bereich gefördert.

Zell- und Immuntherapien gelten laut der Unimedizin als eines der zukunftsträchtigsten Felder der modernen Medizin.

Sie eröffneten neue Perspektiven in der Krebsbehandlung und würden zunehmend auch bei Autoimmunerkrankungen und Infektionen erprobt. Unterstützt durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz schreite die Entwicklung rasant voran. In Magdeburg werde der Aufbau einer Infrastruktur zur Eigenproduktion genetisch modifizierter zellulärer Arzneimittel vorangetrieben.