Magdeburg gibt noch nicht auf: Weihnachtsmarkt wird weiter aufgebaut

Taschenkontrollen, Zufahrtsschutz, Haftung: Trotz fehlender Genehmigung baut der Weihnachtsmarkt in Magdeburg weiter auf.

Von Christopher Kissmann

Magdeburg - Im Streit um die Genehmigung des Magdeburger Weihnachtsmarkts will der Veranstalter viele der neuen Forderungen erfüllen.

Wegen Diskussionen um das Sicherheitskonzept erhält der Magdeburger Weihnachtsmarkt vorerst keine Genehmigung.
Wegen Diskussionen um das Sicherheitskonzept erhält der Magdeburger Weihnachtsmarkt vorerst keine Genehmigung.  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Unter anderem gehe es um eine nochmalige Aufstockung der Sicherheitskräfte und eine genauere Definition der Kompetenzzuordnung, teilte die Weihnachtsmarkt GmbH mit.

Die Hinweise würden bereits in das Sicherheitskonzept integriert.

Demnach wurde schon seit dem Sommer unter Einbeziehung von Experten an der Erstellung des neuen Sicherheitskonzepts gearbeitet.

Schwarzfahrer greift Zugbegleiter an: Polizei stellt aggressiven 18-Jährigen
Magdeburg Crime Schwarzfahrer greift Zugbegleiter an: Polizei stellt aggressiven 18-Jährigen

Wichtig sei noch eine Klärung der Kompetenzen von privaten Sicherheitskräften bei Taschen- und Personenkontrollen, teilte die Weihnachtsmarkt GmbH mit.

Gibt es Mängel bei der Sicherheit?

Die Stadt und die Weihnachtsmarkt GmbH geben die Hoffnung noch nicht auf.
Die Stadt und die Weihnachtsmarkt GmbH geben die Hoffnung noch nicht auf.  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Kritik üben die Veranstalter an der Sichtweise des Landesverwaltungsamtes, dass allein durch den Betrieb eines traditionellen Weihnachtsmarkts ein Anschlagsziel entstehe.

Damit werde der Veranstalter der Risikoverursacher und sei vollständig haftbar. Terrorabwehr sei aber eine staatliche Aufgabe, betont die städtische GmbH.

Hintergrund der möglichen Absage ist eine Einschätzung des Landesverwaltungsamtes.

So gedenkt Magdeburg der Opfer des Pogroms von 1938
Magdeburg So gedenkt Magdeburg der Opfer des Pogroms von 1938

Darin werden unter anderem der Zufahrtsschutz und die Organisation der Sicherheitskräfte bemängelt. Es könne daher keine Zustimmung zum Sicherheitskonzept geben, heißt es in dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Weihnachtsmarkt GmbH und Landeshauptstadt hoffen dennoch weiterhin auf eine Lösung. "Aktuell baut der Weihnachtsmarkt weiter auf", teilten die Veranstalter mit.

Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Mehr zum Thema Weihnachtsmärkte Magdeburg: