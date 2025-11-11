Magdeburg gibt noch nicht auf: Weihnachtsmarkt wird weiter aufgebaut

Magdeburg - Im Streit um die Genehmigung des Magdeburger Weihnachtsmarkts will der Veranstalter viele der neuen Forderungen erfüllen.

Wegen Diskussionen um das Sicherheitskonzept erhält der Magdeburger Weihnachtsmarkt vorerst keine Genehmigung. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Unter anderem gehe es um eine nochmalige Aufstockung der Sicherheitskräfte und eine genauere Definition der Kompetenzzuordnung, teilte die Weihnachtsmarkt GmbH mit.

Die Hinweise würden bereits in das Sicherheitskonzept integriert.

Demnach wurde schon seit dem Sommer unter Einbeziehung von Experten an der Erstellung des neuen Sicherheitskonzepts gearbeitet.

Wichtig sei noch eine Klärung der Kompetenzen von privaten Sicherheitskräften bei Taschen- und Personenkontrollen, teilte die Weihnachtsmarkt GmbH mit.