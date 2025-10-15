Magdeburg hat weiter investiert: So soll der Weihnachtsmarkt sicherer werden

Magdeburg - Die Stadt Magdeburg will die Sicherheit auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt erhöhen.

Die Stadt Magdeburg hat 110 neue Sicherheitssteine gekauft, die den Weihnachtsmarkt zusätzlich absichern sollen.

"Die Landeshauptstadt wird auf Basis der vom Stadtrat beschlossenen Ziele den Zufahrtsschutz weiter aufrüsten", sagte Stadtsprecher Michael Reif der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk darüber berichtet, dass es in diesem Jahr mögliche Sicherheitslücken geben könnte.

Konkret wurde berichtet, dass die Stadt den Markt nicht ausreichend mit Sperren für Autos und andere Fahrzeuge schützen könne. Vorhandene Sperren hielten nur Fahrzeuge mit einem Gewicht von maximal 3,5 Tonnen auf. Dem Bericht zufolge fehle für umfangreichere Sperrtechnik die Zeit.

Zusätzlich zu vorhandenen Sperren habe die Stadt unter anderem 110 neue Sicherheitssteine gekauft, die miteinander verbunden werden sollen. An verschiedenen Stellen seien auch versenkbare Poller gebaut worden.

Per Zertifikat könne dadurch der Schutz für Fahrzeuge von bis zu 3,5 Tonnen gewährleistet werden, sagte Reif. Auch ein Schutz vor Fahrzeugen mit einem Gewicht bis zu 7,5 Tonnen sei vorhanden - allerdings nicht zertifiziert und damit vollumfänglich.

Die Kosten der Stadt für die neuen Sperrungen belaufen sich ihm zufolge allein in diesem Jahr auf eine sechsstellige Summe.