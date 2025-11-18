Magdeburg hofft auf pünktlichen Beginn des Weihnachtsmarkts

Magdeburg - Die Stadt Magdeburg hofft weiterhin auf einen pünktlichen Beginn des Weihnachtsmarktes am 20. November.

Trotz der fehlenden Freigabe wurde der Weihnachtsmarkt weiter aufgebaut. © Isabelle Wiermann/TAG24

"Wir sind weiter optimistisch", sagte ein Stadtsprecher. Derzeit liefen noch Absprachen. Eine offizielle Genehmigung sei noch nicht ausgesprochen worden.

Nach Diskussionen um das Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarktes hatte die Stadt als Genehmigungsbehörde zunächst keine offizielle Genehmigung ausgesprochen.

Der Veranstalter hatte daraufhin Nachbesserungen angekündigt.

Auch die Landeshauptstadt selbst hatte neue Sicherheitsmaßnahmen festgelegt.

So gilt ab Mittwoch zwischen 10 und 23 Uhr in Teilen der Innenstadt ein Fahrverbot für Lkw und Fahrzeuge über 3,5 Tonnen.