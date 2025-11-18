Magdeburg hofft auf pünktlichen Beginn des Weihnachtsmarkts
Von Simon Kremer
Magdeburg - Die Stadt Magdeburg hofft weiterhin auf einen pünktlichen Beginn des Weihnachtsmarktes am 20. November.
"Wir sind weiter optimistisch", sagte ein Stadtsprecher. Derzeit liefen noch Absprachen. Eine offizielle Genehmigung sei noch nicht ausgesprochen worden.
Nach Diskussionen um das Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarktes hatte die Stadt als Genehmigungsbehörde zunächst keine offizielle Genehmigung ausgesprochen.
Der Veranstalter hatte daraufhin Nachbesserungen angekündigt.
Auch die Landeshauptstadt selbst hatte neue Sicherheitsmaßnahmen festgelegt.
So gilt ab Mittwoch zwischen 10 und 23 Uhr in Teilen der Innenstadt ein Fahrverbot für Lkw und Fahrzeuge über 3,5 Tonnen.
Außerdem gilt auf einigen zentralen Straßen in der Innenstadt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde.
Titelfoto: Isabelle Wiermann/TAG24