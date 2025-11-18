Nach Sicherheitsmängeln: Magdeburger Weihnachtsmarkt ist offiziell genehmigt

Magdeburg - Die Eröffnung des Magdeburger Weihnachtsmarktes ist offiziell genehmigt.

Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg wird am Donnerstag eröffnet. © Isabelle Wiermann/TAG24

Die teilte Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) am Dienstagnachmittag mit.

Der Veranstalter habe nach mehreren Begehungen und Abnahmen in den vergangenen Tagen von der Landeshauptstadt als kommunaler Sicherheitsbehörde die Marktfestsetzung erhalten, hieß es in einer Meldung der Stadt Magdeburg.

Somit darf der trotz anfänglicher Schwierigkeiten und Bedenken am Donnerstag wie geplant öffnen.

"In den vergangenen Tagen haben alle Beteiligten mit einer enormen Arbeitsleistung am gemeinsamen Ziel gearbeitet, den diesjährigen Magdeburger Weihnachtsmarkt zu ermöglichen", verkündet die Oberbürgermeisterin freudig und bedankt sich bei allen Mitwirkenden und den Schaustellern, Händlern und Beschickern des Marktes für ihre Geduld.

Spätestens am Mittwoch werde die Weihnachtsmarktgesellschaft die entsprechende Marktfestsetzung und somit die abschließende Genehmigung erhalten, hieß es weiter.