Keinen Plan fürs Wochenende? Diese Events warten in Magdeburg auf Euch
Magdeburg - An diesem Wochenende finden in Magdeburg wieder verschiedenste Veranstaltungen statt. TAG24 gibt Euch einen Überblick.
Matthias-Pape-Gedächtnisturnier
GETEC-Arena - Am Samstag und Sonntag wird es in Magdeburg wieder sportlich. Zum jährlichen Matthias-Pape-Gedächtnisturnier versammeln sich kleine und große Fußballbegeisterte zum Mitspielen und Mitfiebern in der GETEC-Arena bei der inoffiziellen Deutschen U-15-Hallenmeisterschaft. Turnierstart ist am 10. Januar um 9.30 Uhr und am 11. Januar um 8.30 Uhr.
Informationen zu den antretenden Teams und Tickets gibt es auf der Website.
Tatort Bibliothek
Stadtbibliothek - Am Samstagvormittag dreht sich in der Stadtbibliothek wieder alles um Spiel und Spaß. Von 10 bis 13 Uhr können Familien zahlreiche Brettspiele ausprobieren. Ob QuizScape, ein Krimipuzzle oder "Tatort Bibliothek" – hier ist für jeden Knobel-Fan was dabei.
Der Eintritt ist frei!
Benefiz-Theaterstück
Gruson-Gewächshäuser - In den Gruson-Gewächshäusern trifft am Sonntagvormittag Harry Potter auf Aschenputtel. Die Kinder der Sprachschule "Garna" präsentieren nämlich dann das englischsprachige Benefiz-Theaterstück "The Magic of Kindness". Zuschauer können ein bezauberndes Stück voller Licht, Freundschaft und Wunder auf Englisch, Deutsch und Ukrainisch erleben.
Der Eintritt kostet 10 Euro. Karten können unter 0391 4042910 reserviert oder im Vorverkauf direkt an der Kasse der Gruson-Gewächshäuser gekauft werden.
Hengstmanns Jahresrückblick
Breiter Weg - Das Kabarett "... nach Hengstmanns" lädt am Samstagabend ab 19.30 Uhr zum satirischen Jahresrückblick der Hengstmann-Brüder ein. Das vergangene Jahr hatte nämlich so einiges zu bieten. Seid dabei, wenn die Hengstmanns 2025 mit viel Kopfschütteln und Humor Revue passieren lassen.
Restkarten sind am Einlass verfügbar.
Rundgang durch die Lichterwelt
Magdeburg - Im Winter erstrahlt Magdeburg in einem Lichtermeer. Insgesamt gibt es während der Lichterwelt ganze 80 lebensgroße Leuchtskulpturen in der Landeshauptstadt zu entdecken. Bei einer Führung am Samstag und Sonntag können die beeindruckenden Installationen wie Otto von Guerickes berühmter Halbkugelversuch auf dem Domplatz oder die klingende Bank am Ulrichplatz begutachtet werden.
Die Führung startet um 17 Uhr am Lichtelement Ottostadt Reiter Galeria Karstadt (Breiter Weg 128) und dauert etwa eineinhalb Stunden.
Karten gibt es für 11 Euro (ermäßigt 8 Euro) online.
Egal zu welcher Veranstaltung es Euch am Samstag oder Sonntag verschlägt – ob Stadtführung, Kabarett oder Gewächshaus – TAG24 wünscht Euch viel Spaß.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/tratong, 123RF/pressmaster, Isabelle Wiermann/TAG24, Max Patzig