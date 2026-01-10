Keinen Plan fürs Wochenende? Diese Events warten in Magdeburg auf Euch

In Magdeburg gibt es am Wochenende viele Events, die einen Besuch wert sind. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - An diesem Wochenende finden in Magdeburg wieder verschiedenste Veranstaltungen statt. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Matthias-Pape-Gedächtnisturnier

GETEC-Arena - Am Samstag und Sonntag wird es in Magdeburg wieder sportlich. Zum jährlichen Matthias-Pape-Gedächtnisturnier versammeln sich kleine und große Fußballbegeisterte zum Mitspielen und Mitfiebern in der GETEC-Arena bei der inoffiziellen Deutschen U-15-Hallenmeisterschaft. Turnierstart ist am 10. Januar um 9.30 Uhr und am 11. Januar um 8.30 Uhr. Informationen zu den antretenden Teams und Tickets gibt es auf der Website.

In der GETEC-Arena wird es am Wochenende beim Matthias-Pape-Gedächtnisturnier spannend. (Symbolbild) © 123rf/tratong

Tatort Bibliothek

Stadtbibliothek - Am Samstagvormittag dreht sich in der Stadtbibliothek wieder alles um Spiel und Spaß. Von 10 bis 13 Uhr können Familien zahlreiche Brettspiele ausprobieren. Ob QuizScape, ein Krimipuzzle oder "Tatort Bibliothek" – hier ist für jeden Knobel-Fan was dabei. Der Eintritt ist frei!

Knifflige Spiele gibt es am Samstag in der Stadtbibliothek. (Symbolbild) © 123RF/pressmaster

Benefiz-Theaterstück

Gruson-Gewächshäuser - In den Gruson-Gewächshäusern trifft am Sonntagvormittag Harry Potter auf Aschenputtel. Die Kinder der Sprachschule "Garna" präsentieren nämlich dann das englischsprachige Benefiz-Theaterstück "The Magic of Kindness". Zuschauer können ein bezauberndes Stück voller Licht, Freundschaft und Wunder auf Englisch, Deutsch und Ukrainisch erleben. Der Eintritt kostet 10 Euro. Karten können unter 0391 4042910 reserviert oder im Vorverkauf direkt an der Kasse der Gruson-Gewächshäuser gekauft werden.

Die Gruson-Gewächshäuser laden zu einem Benefiz-Theaterstück ein. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Hengstmanns Jahresrückblick

Breiter Weg - Das Kabarett "... nach Hengstmanns" lädt am Samstagabend ab 19.30 Uhr zum satirischen Jahresrückblick der Hengstmann-Brüder ein. Das vergangene Jahr hatte nämlich so einiges zu bieten. Seid dabei, wenn die Hengstmanns 2025 mit viel Kopfschütteln und Humor Revue passieren lassen. Restkarten sind am Einlass verfügbar.

Die Hengstmann-Brüder lassen 2025 mit Humor Revue passieren. (Archivbild) © Isabelle Wiermann/TAG24

Rundgang durch die Lichterwelt

Magdeburg - Im Winter erstrahlt Magdeburg in einem Lichtermeer. Insgesamt gibt es während der Lichterwelt ganze 80 lebensgroße Leuchtskulpturen in der Landeshauptstadt zu entdecken. Bei einer Führung am Samstag und Sonntag können die beeindruckenden Installationen wie Otto von Guerickes berühmter Halbkugelversuch auf dem Domplatz oder die klingende Bank am Ulrichplatz begutachtet werden. Die Führung startet um 17 Uhr am Lichtelement Ottostadt Reiter Galeria Karstadt (Breiter Weg 128) und dauert etwa eineinhalb Stunden. Karten gibt es für 11 Euro (ermäßigt 8 Euro) online.

Erlebt die Lichterwelt bei einer interessanten Führung. (Archivbild) © Max Patzig