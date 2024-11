Verhandlungen gescheitert: Keine GEMA-pflichtige Musik auf Magdeburger Weihnachtsmarkt!

Magdeburg - Die Verhandlungen sind gescheitert, die Weihnachtsmärkte müssen zahlen. Deshalb spielt auf dem diesjährigen Markt in Magdeburg kaum GEMA-pflichtige Musik.

Inzwischen würde man für den ganzen Markt schnell bei über 100.000 Euro nur für Musikgebühren landen. "In den Dimensionen ist das einfach nicht leistbar."

Sollte ein Kinderchor also "In der Weihnachtsbäckerei" singen, lizenziert von Rolf Zuckowski, muss der Rubel rollen. Laut Stieger habe man sonst für den ganzen Weihnachtsmarkt insgesamt 3000 Euro bezahlt.

"Die GEMA hat noch mal ganz klar gesagt: Pro Tag 3000 Euro, sobald es Bühnenprogramm mit lizenzpflichtiger Musik gibt", so Stieger auf einer Pressekonferenz, bei der TAG24 anwesend war.

Still wird es auf dem Weihnachtsmarkt am Alten Markt nicht, doch Bühnenkünstler müssen bei ihrer Musikauswahl kreativ werden. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Seit die Gebühren im vergangenen Jahr angepasst wurden, müssen viele Künstler und Chöre um ihre Auftritte bangen. Für das Bühnenprogramm kann schließlich nur noch lizenzfreie Musik eingesetzt werden.

Nach jener Preisanpassung ist der Deutsche Städtetag mit der GEMA in Verhandlung getreten.

"Die wurden auch geführt, mehrere Runden, die haben sich in Berlin getroffen, allerdings wurde dann der Städtetag überrascht von einer Pressemitteilung der GEMA", erinnert sich der Weihnachtsmarkt-Chef.

In der Mitteilung stand, dass die vorigen Tarife kompromisslos weiter gelten. "Da hat die GEMA sozusagen vollendete Tatsachen geschaffen", so Stieger.

Begründung der Preisanhebung sei, dass die Geschäfte in der Innenstadt durch die Weihnachtsmärkte mehr Umsatz machen. Stieger kontert beispielhaft: "Sie alle wissen, dass wir natürlich nicht beteiligt sind am Umsatz von GALERIA."

So wird lizenzpflichtige Musik also nur noch an Ständen gespielt, die ihre eigenen Verträge mit der Gesellschaft haben. Zusätzlich gibt es einen Sondertarif für die Hintergrundbeschallung des Marktes, bei dem nach Lautsprecher abgerechnet wird.

Diesen Tarif wird der Magdeburger Weihnachtsmarkt weiterhin nutzen. So wird wenigstens ein bisschen musikalische Stimmung erhalten bleiben.