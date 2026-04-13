20 Grad möglich! Sachsen-Anhalt startet in durchwachsene Woche

Magdeburg - Mitten im Frühling macht das Wetter in Sachsen-Anhalt weiterhin, was es will. Diese Woche stehen ein Sonne-Wolken-Mix und sehr milde Temperaturen bevor.

Sachsen-Anhalt steht eine wechselhafte Frühlingswoche bevor. © Bildmontage: Thomas Warnack/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Ein ausgesprochen grauer Montag läutet die neue Woche ein: Wie der Deutsche Wetterdienst meldet, bleibt der Himmel den ganzen Tag stark bedeckt, Regen gibt es aber nur stellenweise.

Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad, im Harz und in höheren Lagen schafft es das Thermometer nur auf etwa 10 Grad.

Auch der Dienstag beginnt nass, aber die Regenwolken verziehen sich im Laufe des Tages und machen Platz für einige Sonnenstrahlen. Die Temperaturen liegen noch bei etwa 14 Grad.

Ähnlich auch am Mittwoch: Ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix ohne Regen und frühlingshaften 17 Grad Höchsttemperatur, so der DWD.

Donnerstag ist dann der schönste und auch wärmste Tag. Es bleibt trocken mit nur ein paar wenigen Wolken. Erstmals könnte zum Ende der Woche auch die 20-Grad-Marke geknackt werden.