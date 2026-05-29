Jetzt knallt's: Nach Sommertagen ziehen Gewitter über Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Noch einmal bietet das Wochenende in Sachsen-Anhalt sommerliche Temperaturen, doch Schauer und Gewitter lassen nicht lange auf sich warten.

Sachsen-Anhalt muss sich in den kommenden Tagen auf Schauern und Gewittern einstellen. (Symbolbild) © Bildmontage: Stephan Schulz/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Freitag steigen die Temperaturen noch einmal auf Werte zwischen 27 und 29 Grad. Nach einem zunächst heiterem Start ziehen im Tagesverlauf erste Wolken auf.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es bereits am Abend zwischen der Altmark und dem Harz zu Schauern kommen. In der Nacht auf Samstag drohen sogar einige Gewitter.

Der Samstag zeigt ein umgekehrtes Bild. Nach anfänglichen Schauern oder Gewittern ziehen die Wolken rasch ab. Anschließend wird es wieder sonniger bei Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad. Die Nacht auf Sonntag bleibt niederschlagsfrei.

Mit einem Comeback der Wolken muss am Sonntag gerechnet werden. Im Tagesverlauf ziehen einzelne Schauer und Gewitter über das Land. Noch einmal wird es bei Temperaturen um die 25 Grad sommerlich warm.