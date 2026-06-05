Warm, aber nicht trocken: So wird das Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt hält das nasse, aber dennoch warme Wetter an. Zudem sollen am Wochenende einzelne Gewitter über das Land hinwegziehen.

Das Wochenende in Sachsen-Anhalt wird trotz hohen Temperaturen sehr nass. (Symbolbild) © Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Noch am Freitagvormittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) hierzulande trockene Bedingungen. Erst in den Nachmittagsstunden sollen örtlich Schauer und einzelne Gewitter auftreten. Dabei steigt das Thermometer auf Werte zwischen 19 und 21 Grad.

Der wohl bessere Moment und ideale Zeitpunkt zum Ausgehen ist der Samstag. Denn es soll meist niederschlagsfrei bleiben.

Das Risiko für Schauer und Gewitter steige im Laufe des Tages nur leicht an, so die Meteorologen. Dabei wird es etwas wärmer, bei Temperaturen zwischen 21 und 23 Grad.

Am Sonntag muss dann wieder der Regenschirm herausgeholt werden. Zeitweise werden erneut Regenschauer und Gewitter erwartet. Auch die Temperaturen verharren bei Werten zwischen 20 und 23 Grad.