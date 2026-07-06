Der Sommer kommt zurück: Doch Sachsen-Anhalt muss erst ungemütliche Tage überstehen

Magdeburg - Zum Wochenstart müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt erst einmal auf viele Wolken und Regen einstellen. Doch es gibt Hoffnung auf Besserung.

Sachsen-Anhalt geht in dieser Woche von Tag zu Tag immer einen Schritt in Richtung Sommer. (Symbolbild) © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Montag stark bewölkt. Zeitweise fällt Regen, am Nachmittag und Abend können im Süden des Landes zudem einzelne Gewitter auftreten.

Die Temperaturen erreichen 22 bis 25 Grad. Auf dem Brocken sind stürmische Böen möglich.

Am Dienstag zeigt sich zunächst ein ähnliches Bild: Viele Wolken ziehen über Sachsen-Anhalt hinweg, in der Altmark kann es dabei etwas regnen. Am Nachmittag und Abend wird es aber zunehmend trockener, vereinzelt lockert es auf.

Das Thermometer klettert auf 22 bis 27 Grad. Auf dem Brocken sind sogar Sturmböen möglich.

Zur Wochenmitte wird es dann langsam wieder sommerlicher. Am Mittwoch wechseln sich Wolken und zeitweise Aufheiterungen ab. Regen ist kaum noch ein Thema. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad.

Am Donnerstag dürfen sich Sonnenanbeter dann über freundlicheres Wetter freuen. Es wird heiter bis wolkig und meist niederschlagsfrei. Mit 25 bis 28 Grad wird es erneut wieder etwas wärmer.