Hitze-Wochenende in Sachsen-Anhalt: 40-Grad-Marke wird geknackt!

Magdeburg - Am Wochenende ist in Sachsen-Anhalt schwitzen, schwitzen, schwitzen angesagt: Die Temperaturen klettern bis über 40 Grad!

Sachsen-Anhalt steht ein Hitze-Wochenende bevor. © Bildmontage: Christoph Reichwein/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Freitag gibt es Sonne satt! Abgesehen von einem sanften Lüftchen lenkt nichts von den 35 bis 38 Grad ab, die gemeldet sind.

Am Wochenende wird es dann gefährlich heiß, warnt der Deutsche Wetterdienst. Bereits am Samstag könnte vielerorts die 40-Grad-Marke überschritten werden.

Gegen Abend hin sind im Harz und in der Altmark erste Schauer und Wärmegewitter möglich, in den übrigen Landesteilen bleibt es aber noch trocken und sonnig.

Sonntag stehen zunächst ebenfalls viele, viele Sonnenstunden und Temperaturen zwischen 38 und 41 Grad auf dem Programm. Am Abend und in der Nacht auf Montag kracht es dann aber richtig: mit Schauern, kräftigen Gewittern und stürmischen Böen muss gerechnet werden.