Der Sommer kommt zurück: In Sachsen-Anhalt wird wieder geschwitzt

Magdeburg - Das durchwachsene Schmuddelwetter der letzten Tage wird in dieser Woche der Vergangenheit angehören. Ab der Wochenmitte herrscht wieder Hochsommer.

In Magdeburg wird es mit Temperaturen um die 30 Grad wieder heißt. (Archivbild) © Bildmontage: Peter Gercke/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Sonnenanbeter müssen sich aber noch etwas gedulden. Denn am Montag ziehen noch einmal viele Wolken am Himmel hinweg, die vereinzelt Regen mit sich bringen. Erst im Laufe des Nachmittags gibt es Auflockerungen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen pendeln sich dabei zwischen 16 und 19 Grad ein.

Ein ähnliches Bild zeigt sich am Dienstag. Neben vielen Wolken gibt es auch die ein oder andere Lücke im Himmel, die etwas Sonnenschein durchlässt. Allerdings spürt man bereits den Temperaturanstieg auf bis zu 23 Grad.

Am Mittwoch wird es mit bis zu 25 Grad wieder sommerlich warm. Allerdings bleibt es nicht durchgehend sonnig. Einige Wolken bringen sogar etwas Regen mit sich.

Mehr Sonne gibt es hingegen am Donnerstag. Gleichzeitig steigt das Quecksilber im Thermometer weiter nach oben. Erwartet werden Höchstwerte zwischen 26 und 30 Grad. Nur am Abend kann es einzelne kleine Schauer geben.