Die Temperaturen sinken: Sachsen-Anhalt erwartet nasskaltes Herbstwetter am Wochenende!

Magdeburg - Nach einer wechselhaften Woche wird es in Sachsen-Anhalt am Wochenende regnerisch und kalt. Zudem müssen sich einige Regionen auf Frost einstellen!

An diesem Wochenende wird es zum Teil frostig in Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) © 123rf/verastuchelova

Am Freitag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst überwiegend bewölkt. Bei Höchstwerten zwischen 5 und 7 Grad kommt es auch immer wieder zu vereinzelten Schauern.

In der Nacht zu Samstag bleibt der Himmel zunächst bedeckt, bevor er von Westen her aufklärt. In der Westhälfte des Landes muss mit Frost bis -2 Grad und im Harz bis -4 Grad gerechnet werden. Autofahrer sollten aufgrund von Glättegefahr daher vorsichtig unterwegs sein.

Der Samstag ist überwiegend niederschlagsfrei, aber wolkig bei Temperaturen um die 6 Grad. In der Nacht auf Sonntag bleibt es stark bewölkt mit aufkommenden Regen.

Am Sonntag wird es regnerisch bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 12 Grad. Auf dem Brocken wird zudem mit orkanartigen Böen gerechnet. Im Rest des Landes bleibt es mäßig windig.