Durchwachsene Aussichten: So wird das Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Nach vielen sonnenreichen Tagen und nur wenig Regen bringt das bevorstehende Wochenendwetter in Sachsen-Anhalt jetzt etwas Abwechslung.

Die Sonne kommt am Sonntag zurück und begleitet die Sachsen-Anhaltiner auch in der neuen Woche. © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Freitag beginnt noch einmal heiter und trocken, bevor es im Laufe des Tages immer grauer wird. Am Abend erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits Regenschauer.

Dabei steigt das Thermometer noch einmal auf 14 bis 18 Grad. Im Harz und besonders auf dem Brocken kann es etwas stürmisch werden.

Der Start in den Samstag verläuft hingegen weniger angenehm. Bei einem mit Wolken verhangenen Himmel kommt es immer wieder zu Regen. Im Harz kann es sogar schneien.

Die Temperaturen im Land gehen dabei zurück und liegen dann nur noch zwischen 7 und 11 Grad.

Am Sonntag macht das Wetter erneut eine kleine Kehrtwende. Dann heißt es wieder weg vom Regen und hin zu sonnigeren Abschnitten. Das Thermometer pendelt sich um die 10 Grad ein.