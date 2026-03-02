Traum-Frühlingswoche in Sachsen-Anhalt: Doch nachts wird's eisig

Das Wetter in Sachsen-Anhalt diese Woche wird wieder sehr mild und sonnig, nur nachts wird es kalt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Sonnenschein und milde Temperaturen ahoi: Das traumhafte Frühlingswetter, was Sachsen-Anhalt seit einigen Tagen genießen darf, dauert weiter an.

Frühlingswetter in Sachsen-Anhalt!
Am Montag ziehen noch einige Wolkenfelder über den Himmel, die sind aber allesamt harmlos.

Regnen soll es nicht, schreibt der Deutsche Wetterdienst, und auch die Sonne kann sich hin und wieder durchkämpfen.

Schon am Dienstag heißt es dann Sonne satt! Die Temperaturen klettern zu Wochenbeginn auf bis zu 17 Grad.

Am Mittwoch und Donnerstag ziehen im Tagesverlauf Nebel und Wolken davon und machen Bahne frei für noch mehr Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad.

So mild wie die Tage sind, so kalt sind die Nächte: Zwar soll es nicht regnen oder schneien, die Temperaturen fallen aber stetig unter den Nullpunkt. Bei -4 bis +2 Grad muss mit Frost gerechnet werden.

