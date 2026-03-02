Traum-Frühlingswoche in Sachsen-Anhalt: Doch nachts wird's eisig

Magdeburg - Sonnenschein und milde Temperaturen ahoi: Das traumhafte Frühlingswetter , was Sachsen-Anhalt seit einigen Tagen genießen darf, dauert weiter an.

Frühlingswetter in Sachsen-Anhalt! © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Montag ziehen noch einige Wolkenfelder über den Himmel, die sind aber allesamt harmlos.

Regnen soll es nicht, schreibt der Deutsche Wetterdienst, und auch die Sonne kann sich hin und wieder durchkämpfen.

Schon am Dienstag heißt es dann Sonne satt! Die Temperaturen klettern zu Wochenbeginn auf bis zu 17 Grad.

Am Mittwoch und Donnerstag ziehen im Tagesverlauf Nebel und Wolken davon und machen Bahne frei für noch mehr Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad.