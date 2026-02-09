Grau und mild: Sachsen-Anhalt lässt den Winter hinter sich
Magdeburg - Langsam aber sicher entfernt sich Sachsen-Anhalt vom Winterwetter. In den kommenden Tagen bleibt es zwar grau, dafür wird es deutlich milder.
Zum Start in die neue Woche können noch ein wenig Schnee oder Schneegriesel aus dem grau bedeckten Himmel herabfallen. Bei Höchstwerten zwischen 1 und 4 Grad bleibt dieser aber nicht liegen. Lediglich in der Nacht sinken die Temperaturen wieder unterhalb der Grenze von 0 Grad.
Mit etwas mehr Sonnenlicht kann am Dienstag gerechnet werden. Vereinzelte Niederschläge sollen dabei nur am Abend auftreten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei steigen die Höchsttemperaturen auf Werte zwischen 3 und 8 Grad. Auch nachts bleiben die Werte von nun an im Plusbereich.
Am Mittwoch zieht der Himmel wieder etwas zu und es kann zeitweise regnen. Die Temperaturen steigen weiter und erreichen Werte zwischen 5 und 8 Grad. In der Nacht muss mit Regenschauern gerechnet werden.
Nass wird es auch am Donnerstag. Bei erneut gestiegenen Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad kommt es zu zeitweise leichten Regenfällen. Im Harz muss mit stürmischen Böen gerechnet werden.
Ersten Vorhersagen zufolge gehen die Temperaturen am Wochenende wieder leicht zurück. Allerdings kann eine Rückkehr des Winters mit Frost und Schnee zunächst ausgeschlossen werden.
Titelfoto: Bildmontage: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/Wetteronline.de