Kurzes Gastspiel: Winterliches Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Nach zuletzt gestiegenen Temperaturen in Sachsen-Anhalt , wird es am kommenden Wochenende noch einmal winterlich kalt und nass.

Am Wochenende wird es in Teilen Sachsen-Anhalts nochmal kalt, nass und weiß. (Archivbild) © Bildmontage: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

So kann es bereits am Freitag aus dem mit Wolken zugezogenen Himmel wieder schneien. Betroffen sind vor allem der Harz, die Altmark und im Laufe des Tages auch die Börde.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, werden zwischen 1 und 3 Zentimeter Neuschnee erwartet. Im Rest des Landes geht dieser in Schneeregen über. Die Höchsttemperaturen gehen am Nachmittag auf nur noch 0 bis 2 Grad zurück.

Am Samstag geht es grau und mit zeitweise Schneefall im Harz und im Süden weiter. Die Temperaturen liegen dabei leicht über dem Gefrierpunkt, im Harz bleibt es frostig.

Mit heiteren Abschnitten ist am Sonntag zu rechnen. Den gesamten Tag über soll es zudem niederschlagsfrei bleiben. Jedoch herrscht im gesamten Land Dauerfrost bei Temperaturen unter 0 Grad.