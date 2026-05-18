Erst Schauer und Gewitter in Sachsen-Anhalt, dann kommt das Frühlings-Comeback

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt kommt in dieser Woche das frühlingshafte Wetter zurück. Zuvor wird es allerdings noch einmal abwechslungsreich.

In Sachsen-Anhalt wird es in dieser Woche nochmals grau und regnerisch, bevor es zum Wochenende wesentlich freundlicher wird. (Archivfoto) © Bildmontate: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Montag wird zunächst heiter bis wolkig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Erst in Richtung des Abends kann es zu örtlichen Schauern kommen. Das Thermometer steigt dabei auf Werte zwischen 18 und 22 Grad.

Ein ähnliches Bild zeigt sich am Dienstag. Nach einem erst harmlosen wolkigen Himmel steigt die Wahrscheinlichkeit für örtlichen Regen und sogar Gewittern. Bei Werten zwischen 18 und 20 Grad wird es minimal wärmer.

Auch am Mittwoch hat man keine Ruhe vor dem Regen. Dieser tritt dabei erneut am Nachmittag und Abend örtlich mit Gewittern auf. Die Tageshöchstwerte liegen bei 19 bis 21 Grad.

Am Donnerstag soll das Gewitterrisiko sinken. Dennoch kommt es gelegentlich zu kleineren Schauern. Wiederholt liegen die Temperaturen um die 20 Grad.