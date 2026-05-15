Es wird besser: Wieder mehr Sonne in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Nach den zuletzt grauen und verregneten Tagen bessert sich das Wetter in Sachsen-Anhalt . Während die Sonne häufiger zu sehen sein wird, steigen gleichzeitig die Temperaturen.

In den kommenden Tagen wird das Wetter in Sachsen-Anhalt wieder freundlicher. © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Schon der Freitag startet bereits mit Sonnenschein. Zur Mittagszeit ziehen jedoch mehrere Wolken auf, die örtlich Regen und Gewitter mit sich bringen. Dabei steigt das Thermometer auf Werte zwischen 13 und 17 Grad.

Mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken geht es am Samstag weiter. Dabei soll es überwiegend trocken bleiben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. An den Temperaturen ändert sich nichts.

Auch der Sonntag zeigt sich überwiegend freundlich. Erneut wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel ab. Die Temperaturen steigen leicht auf Werte zwischen 16 und 19 Grad.