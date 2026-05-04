Erst warm, dann ungemütlich: Jetzt kippt das Wetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Nach den zuletzt sommerlichen Tagen , müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt mit wechselhaftem Wetter und kühleren Temperaturen zufriedengeben.

Nach den ersten Sommertagen des Jahres wird es in Sachsen-Anhalt kühler und regenreicher. (Symbolbild) © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Screenshot/wetteronline.de

So wird es am Montag bei wechselnder Bewölkung noch einmal mit 22 und 25 Grad angenehm warm. Doch im Laufe des Tages steigt die Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit. Spätestens in der Nacht kommt es dabei zu Niederschlägen.

Auch der Dienstag zeigt sich mit vielen Wolken und teilweise Regen sowie Gewittern. Dabei gehen die Temperaturen auf Werte zwischen 15 und 20 Grad zurück, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Mit Tageshöchstwerten um die 12 Grad wird es am Mittwoch noch einmal etwas kühler. Auch hier muss im Land erneut mit gelegentlichen Regenschauern gerechnet werden.

Am Donnerstag bleibt es weiterhin grau und wolkig. Die Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen bleibt hoch. Dabei klettert das Thermometer auf Werte zwischen 12 und 15 Grad.