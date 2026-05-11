Grau und nass: Sachsen-Anhalt erwartet eine ungemütliche Woche

Magdeburg - Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich in dieser Woche wieder von seiner unschönen Seite. Es wird überwiegend grau und nass.

In Sachsen-Anhalt dominieren in dieser Woche dicke Wolken und Regen. (Symbolbild) © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, Screeshot/Wetteronline.de

Schon der Montag startet mit Regen und dicken grauen Wolken am Himmel. Erst im Laufe des Tages hören die Schauer auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Das Thermometer klettert dabei auf Werte zwischen 10 und 17 Grad.

Auch am Dienstag dominiert eine dicke und graue Wolkendecke den Himmel. Immer wieder kommt es dabei zu Schauern. Sogar kurze Gewitter können möglich sein. In höheren Lagen, wo es wesentlich kälter ist, kann es sogar zu Schneefällen kommen. Im Flachland erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen 10 und 15 Grad.

Das gleiche Bild ist am Mittwoch zu sehen: Wolken und gelegentlich Regen. Erwartet werden Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad.

Auch am Donnerstag, dem Himmelfahrtstag, gibt es kaum Besserung. Aus einem mit Wolken bedeckten Himmel fällt immer wieder etwas Regen. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 12 und 16 Grad.