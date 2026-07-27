Nächste Hitze-Welle erreicht Sachsen-Anhalt: An diesem Tag wird es unerträglich heiß

Magdeburg - Es ließ nicht lange auf sich warten: Sachsen-Anhalt steht ab etwa Mitte der Woche eine neue Hitze-Welle bevor. Das Thermometer kratzt an der 40-Grad-Marke.

In Sachsen-Anhalt steigen die Temperaturen auf bis zu 37 Grad. © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Montag startet zunächst regnerisch und mild in die neue Woche. Örtlich sind ganztägig Regenschauer möglich und die Temperaturen liegen bei etwa 23 Grad, schreibt der Deutsche Wetterdienst.

Am Dienstag und Mittwoch klettert das Quecksilber dann stetig höher: Erst sind bis zu 28 und am Folgetag bis 34 Grad möglich. Es bleibt trocken und durchweg sonnig.

Unerträglich heiß wird es am Donnerstag, wo vielerorts bis zu 37 Grad drin sind! Somit steigt aber auch das Schauer- und Gewitterrisiko.

Besonders am Abend und in der Nacht zu Freitag wird es nass.