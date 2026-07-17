Ungemütliches Unwetter-Wochenende in Sachsen-Anhalt - dann kommt der Temperatur-Sturz

Magdeburg - Wer auf ein entspanntes, sonniges Juli-Wochenende gehofft hat, wird enttäuscht: In Sachsen-Anhalt kracht und regnet es ordentlich, und selbst die hohen Temperaturen machen einen Rückzieher.

Am Wochenende wird es in Sachsen-Anhalt heiß, aber gewittrig. © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Freitag gibt es kein entrinnen: Der Himmel bleibt den ganzen Tag düster. Es muss vielerorts mit Schauern und vereinzelten Gewittern gerechnet werden, teilt der Deutsche Wetterdienst mit, selbst Sturm und Hagel sind drin.

Die Sonne schafft es kaum durch die dicke Wolkendecke. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 29 Grad.

Auch der Samstag ist überwiegend bewölkt, Schauer und Gewitter sind aber nur selten. Das Thermometer schafft es nur noch auf etwa 25 Grad, die sich durch den starken Wind kälter anfühlen.

Ab Sonntag muss wieder mit Regen gerechnet werden, Gewitter sind unwahrscheinlich. Hinzu kommt ein Temperatursturz: Kommende Woche wird es kaum wärmer als milde 21 Grad.