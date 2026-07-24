Wetter in Sachsen-Anhalt wird wieder wärmer, dann kracht es

Magdeburg - Nach dem eher durchwachsenen Wetter der letzten Wochen scheint es Mutter Natur an diesem Wochenende gut zu meinen. Sachsen-Anhalt stehen angenehme Sommertage bevor - doch die Wendung folgt sogleich.

Das Wochenendwetter in Sachsen-Anhalt ist durchwachsen. © Bildmontage: Frank Hammerschmidt/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Freitag ziehen noch einige Wolken über den Himmel, die verfliegen aber allesamt bis zum Nachmittag und machen Platz für Sonne satt.

Die Temperaturen liegen bei angenehmen 21 bis 25 Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst mit.

Samstag ist dann der schönste Tag und perfekt für Eure Wochenendpläne: Heiter, trocken und kein Wind bei Temperaturen bis zu 30 Grad.

Am Sonntag kommt dann auch schon die Wendung. Vielerorts sind Schauer und Gewitter gemeldet bei weiterhin 27 bis 30 Grad. Mit diesem Wetter startet das Land dann auch in die neue Woche: Zwar heiß, aber regnerisch.