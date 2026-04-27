Frühling dreht auf: Sonne satt in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Für viele Menschen in Sachsen-Anhalt können die Sonnenbrille und der Grill die wohl wichtigsten Utensilien in dieser Woche werden. Denn der Frühling startet jetzt so richtig durch.

Der Frühling dreht in Sachsen-Anhalt auf und sorgt für Werte über 20 Grad. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Schon jetzt steht fest, dass es Tag für Tag immer wärmer wird und sogar die 20-Grad-Marke übersprungen wird.

Am Montag werden bereits Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad erreicht, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Trotz einiger Wolken am Himmel bleibt es jedoch trocken.

Mit viel Sonnenschein und ebenfalls keiner Spur von Regen ist am Dienstag sowie auch am Mittwoch zu rechnen. Erneut klettern dabei die Temperaturen auf Maximalwerte um die 18 Grad.

Die bereits erwähnte 20-Grad-Marke wird sehr wahrscheinlich am Donnerstag übertroffen. Demnach klettert das Thermometer bei erneut viel Sonnenschein auf 21 Grad.

Zwischen den Tagen muss in den Nächten allerdings mit leichtem Frost bei -1 Grad gerechnet werden. Hobby-Gärtner sollten deshalb bei empfindlichen Pflanzen noch einmal Vorkehrungen treffen.