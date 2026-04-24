Wonne durch Sonne: Frühlingshaftes Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Der Frühling hält weiterhin Einzug in Sachsen-Anhalt . Dieser macht sich vor allem am bevorstehenden Wochenende mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen bemerkbar.

Sachsen-Anhalt kann sich auf ein weiteres frühlingshaftes Wochenende freuen. (Symbolbild) © Christian Modla/dpa-Zentralbild/dpa

Der Freitag startet zunächst mit einem bedeckten Himmel, ehe sich die Sonne im weiteren Verlauf durchsetzen kann. Mit Regen ist dabei nicht zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 14 und 17 Grad ein.

Mit nicht ganz so viel Sonnenschein muss am Samstag gerechnet werden. Sonne und Wolken wechseln sich den gesamten Tag über ab. Dabei bleibt es erneut trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 18 Grad. Auf dem Brocken und in der Altmark kann es kurzzeitig zu stürmischen Böen kommen.

Am Sonntag wird wieder mehr Sonnenschein erwartet. Die Temperaturen gehen dabei leicht zurück und liegen nur noch zwischen 13 und 16 Grad.