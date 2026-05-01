Sachsen-Anhalt freut sich auf erstes sommerliches Wochenende

Magdeburg - Bei Temperaturen ab 25 Grad sprechen Meteorologen von einem Sommertag . An diesem Wochenende wird in Sachsen-Anhalt die Marke das erste Mal in diesem Jahr geknackt.

Trotz Frühling erwartet Sachsen-Anhalt das erste sommerliche Wochenende. (Symbolfoto) © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/ZB, Screenshot/wetteronline.de

Passend zum Feiertag können viele Menschen im Land den Tag richtig ausnutzen. Schon der Freitag wird sonnig und erreicht Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Dabei weht nur ein schwacher Wind.

Am Samstag geht es direkt mit viel Sonnenschein weiter. Das Thermometer klettert dabei auf Werte zwischen 25 und 29 Grad. Erste Wolkenfelder ziehen in der Nacht auf Sonntag auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Die Wolken bleiben den ganzen Sonntag über am Himmel. Zum Nachmittag kann es sogar zu Regen und Gewittern kommen, dabei wird es etwas windiger. Noch einmal wird es sommerlich bei Werten zwischen 23 und 27 Grad.

Auch in der Nacht zum Montag bleibt das Risiko für Regen und Gewitter erhöht.