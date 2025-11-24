Kalte, nasse Woche in Sachsen-Anhalt: Schnee und Regen wechseln sich ab

Magdeburg - Es wird kalt in Sachsen-Anhalt ! Die Woche bringt bei vorübergehenden Minusgraden teils Schnee mit sich.

Der Montag startet laut Deutschem Wetterdienst bewölkt und mit abziehendem Schneefall. Während es am Vormittag glatt werden kann, soll es am Nachmittag bei maximal 5 Grad vereinzelt regnen. Im Oberharz liegt etwas Schnee.

In der Nacht kühlt es auf bis zu -1 Grad ab, im Harz auf bis zu -3. Zeitweise kommt Schnee oder Schneeregen herunter, während auf dem Brocken Sturmböen toben.

Am Dienstag zieht vorübergehend weiterer Regen und Schneeregen durch das Land. Bei maximal 4 Grad weht schwacher Wind. In der Nacht kann es auf bis zu -2 Grad abkühlen und glatt werden. Im Harz fällt bei -4 Grad teils Schnee.

Der Mittwoch sieht sehr ähnlich aus: Bei maximal 2 bis 4 Grad weht tagsüber schwacher Wind, während Regen oder Schneeregen herunterkommen. In der Nacht kann es auf bis zu -4 Grad abkühlen, was Glätte mit sich bringt.