Erster Schnee in Sachsen-Anhalt: Winterdienste sehen sich gut gerüstet

Mit mehr als 35.000 Tonnen Streusalz und 279 Fahrzeugen bereiten sich Sachsen-Anhalts Winterdienste auf Schnee und Glätte vor.

Von Simon Kremer

Magdeburg/Salzwedel - Sachsen-Anhalts Straßenmeistereien sehen sich für den Winterdienst gut gerüstet.

Sachsen-Anhalt hat 279 Räum- und Streufahrzeuge, die bei Glätte ausrücken können. (Symbolfoto)
Sachsen-Anhalt hat 279 Räum- und Streufahrzeuge, die bei Glätte ausrücken können. (Symbolfoto)  © Jan Woitas/dpa

Landesweit liegen nach Angaben des Infrastrukturministeriums rund 35.000 Tonnen Streusalz und etwa 3500 Tonnen Sole in den Hallen, um Bundes- und Landesstraßen sowie Teile der Kreisstraßen bei Schnee und Glätte zu sichern.

Insgesamt stehen demnach fast 750 Beschäftigte bereit, die mit exakt 279 Räum- und Streufahrzeugen ausrücken können.

Auch auf Kreisebene laufen die Vorbereitungen: Im Altmarkkreis Salzwedel etwa hat die Kreisstraßenmeisterei nach eigenen Angaben auf Winterbetrieb umgestellt.

Acht mit Feuchtsalzstreuern ausgerüstete Fahrzeuge sicherten dort den Winterdienst auf 509 Kilometern Kreisstraßen sowie zusätzlich auf mehreren Dutzend Brücken und Gemeindestraßen, vor allem an Bushaltestellen.

Trotz aller Vorbereitungen lasse sich Glätte jedoch nicht vollständig vermeiden, heißt es aus dem Altmarkkreis.

Umso wichtiger sei es, im Winter mehr Zeit einzuplanen und sich auf mögliche rutschige Stellen einzustellen.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

