Wärmeres und trockeneres Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Auf Sachsen-Anhalt wartet ein trübes, jedoch überwiegend trockenes und wärmeres Wochenende als zuvor.

Die Wolken sollen sich dieses Wochenende selten auflockern. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Los geht es am Freitag mit bedecktem Himmel und maximal 6 bis 10 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Am Nachmittag kann im Nordwesten leichter Regen aufkommen. Schwacher bis mäßiger Südwind kann auf dem Brocken zu einem Sturm werden.

Die Nacht bringt teilweise Regen, der am Morgen nachlässt. Dabei fallen die Temperaturen auf bis zu 1 Grad ab.

Auch der Samstag bleibt bewölkt, doch bei maximal 7 bis 10 Grad bleibt es trocken. Der Wind weht wie am Vortag und kann in Sturmböen über den Brocken ziehen. In der Nacht lässt der Zug nach und es kühlt auf bis zu -1 Grad ab.