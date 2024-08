Für Sachsen-Anhalt startet die Woche sommerlich warm, doch dann...

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt wird es in dieser Woche sommerlich warm, doch Gewitter und Schauer sorgen immer wieder für kleine Abkühlungen.

In Sachsen-Anhalt wird es diese noch einmal richtig heiß! © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Am Montag bleibt das Bundesland laut dem Deutschen Wetterdienst vorerst von Gewittern verschont. Am Vormittag zeigen sich wenige Wolken am Himmel, bevor über den Tag hinweg bei Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad die Sonne überwiegt.

Auch am Dienstag ist es zunächst sonnig, mit Höchstwerten zwischen 31 und 34 Grad. Ab dem Mittag können erste Quellwolken aufziehen. Zum Nachmittag und Abend muss zudem mit Schauern, Gewittern und stärkeren Windböen gerechnet werden.

In der Nacht kann es zu einem Temperaturrückgang auf 20 bis 17 Grad kommen.

Mit wenigen Wolken startet Sachsen-Anhalt auch am Mittwoch in den Tag. Bei Maximalwerten zwischen 29 und 32 Grad ziehen zum Mittag dann wieder erste Quellwolken auf, welche erneut Schauer und Gewitter mitbringen.

In der Nacht auf Donnerstag muss bei Werten Tiefstwerten zwischen 18 und 15 Grad mit teils kräftigen Gewittern gerechnet werden.