Gefährliche Woche in Sachsen-Anhalt: Jeden Tag Glättegefahr

Magdeburg - Diese Woche hat es in Sachsen-Anhalt wettermäßig faustdick hinter den Ohren. So gut wie jeden Tag droht Glätte .

Gefrierender Regen und Neuschnee sorgen für glatte Bedingungen auf den Straßen und Gehwegen. (Symbolfoto) © Bildmontage: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Die neue Woche startet am Montagmorgen überall weiß. In der Nacht sind einige Zentimeter Neuschnee gefallen und sorgen für glatte Straßen sowie Gehwege.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, wird es in vielen Teilen des Landes bis zum Mittag immer wieder zu Schneefällen kommen. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen -2 und 2 Grad.

In der Nacht zum Dienstag kann es erneut ein wenig schneien. Tagsüber bleibt es jedoch trocken bei bedecktem Himmel.

Im Süden des Landes kann es zu gelegentlichen Aufheiterungen kommen. Erneut bewegen sich die Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt.

Am Mittwoch droht wiederholt Gefahr durch Glätte. Jedoch nicht nur durch Neuschnee, sondern auch aufgrund von gefrierendem Regen. Die Temperaturen liegen dabei zwischen -4 und 0 Grad.

Mit der Glätte geht es auch in der Nacht zum Donnerstag weiter. Wie auch tagsüber kommt es zu gelegentlichen Schneefällen oder Schneeregen bei Temperaturen zwischen -2 und 1 Grad.