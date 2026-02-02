Winter in Sachsen-Anhalt: In der zweiten Wochenhälfte droht Neuschnee

Magdeburg - Nach einem kühlen und winterlichen Wochenende halten Schnee und Glätte weiter Einzug in Sachsen-Anhalt . In der zweiten Wochenhälfte spielt auch Frau Holle wieder mit.

Sachsen-Anhalt steht eine schneereiche Woche bevor. © Bildmontage: Max Patzig/TAG24, Screenshot/wetteronline.de

Am Montag und Dienstag bleibt der Himmel zwar überwiegend bewölkt, dafür ist aber kein Niederschlag gemeldet. Höchstens im Harz könnten ein paar Flöckchen fallen.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, liegen die Temperaturen zwischen -7 und -3 Grad, der Dienstag ist etwas milder.

Mittwoch und Donnerstag muss dann mit Neuschnee gerechnet werden: Die düsteren Wolken werfen neben Schnee und Schneegriesel auch Sprühregen ab, der sofort auf dem Boden gefriert. Achtung, Glätte!

Die Temperaturen liegen in der zweiten Wochenhälfte zwischen -4 und -1 Grad.