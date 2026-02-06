Tauwetter sorgt in Sachsen-Anhalt für gefährliche Bedingungen

Magdeburg - Nach tagelangem Dauerfrost werden in Sachsen-Anhalt Temperaturen überhalb des Gefrierpunktes erwartet. Diese sorgen für gefährliche Bedingungen.

In den bevorstehenden Tagen herrscht in Sachsen-Anhalt Tauwetter. (Archivbild) © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB, Screenshot/wetteronline.de

Bereits am Freitag steigen die Tageshöchsttemperaturen auf 1 bis 3 Grad. Der seit Tagen liegengebliebene Schnee taut damit auf.

Weil die Werte jedoch in der Nacht wieder leicht ins Minus gehen, wird es wieder gefährlich. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es in der Nacht zu Samstag regnen. Es droht Glatteis.

Auch am Samstag muss zeitweise mit leichtem Regen oder Sprühregen gerechnet werden. Die Temperaturen steigen dabei auf Werte zwischen 2 und 4 Grad.

Nachts kann es erneut mit gefrierendem Regen bei Temperaturen um die -1 Grad gefährlich werden.

Der Sonntag zeigt sich tagsüber neblig-trüb mit etwas Sprühregen. Wiederholt klettert das Thermometer leicht ins Plus bei Werten um die 2 Grad.

Bei 1 bis -3 Grad in der Nacht zu Montag droht wieder Glätte.