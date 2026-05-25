Hitze-Welle und Sonne satt in Sachsen-Anhalt! Dann kommt der Temperatursturz

Magdeburg - Vor Sachsen-Anhalt steht eine weitere frühsommerliche Woche - aber die kurzzeitige Erlösung von den heißen Temperaturen steht am Horizont.

Die Woche in Sachsen-Anhalt wird sommerlich warm. © Bildmontage: Frank Hammerschmidt/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Die kurze Woche nach Pfingsten beginnt in Sachsen-Anhalt mit Sonne satt. Laut dem Deutschen Wetterdienst gibt es weder Wolken noch Regen oder Wind.

Herrliche Sommertage mit Temperaturen um die 28 Grad stehen bevor. Am Dienstag wird vielerorts erstmals die 30-Grad-Marke geknackt!

Ab der Wochenmitte bekommen die, denen die Hitze zu viel wird, eine kurze Auszeit. Am Mittwoch fallen die Temperaturen auf mildere 21 bis 23 Grad. Weiterhin scheint die Sonne fast pausenlos.

Am Donnerstag ziehen dann zwar vereinzelte Wolken über den Himmel und ein angenehmes Lüftchen weht, trocken bleibt es aber dennoch mit Temperaturen um die 22 Grad.