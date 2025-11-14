Erster Schnee im Harz? So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Wochenende

Magdeburg - Auf Sachsen-Anhalt kommt ein zunehmend kühles, regnerisches Wochenende zu. Womöglich gibt es erste Schneefälle.

Im Harz kann es Sonntagnacht Frost geben. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Freitag startet in der Altmark und Börde bedeckt und gebietsweise mit Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Nach Süden bleibt es überwiegend trocken, aber bewölkt. Bei maximal 11 Grad im Norden und 18 Grad im Süden weht schwacher Wind. In der bedeckten, regnerischen Nacht kann es auf 4 Grad abkühlen.

Der Samstag bleibt bedeckt und bringt teils längeren Regen mit sich. Bei maximal 7 bis 10 Grad weht schwacher bis mäßiger Wind.

Die Nacht bleibt bedeckt und zeitweise regnerisch, während lokal Nebel auftreten kann. Bei schwachem Wind kühlt es auf bis zu 4 Grad ab.