Milde Temperaturen am Osterwochenende in Sachsen-Anhalt, doch dann ...

Magdeburg - Wer sich für die Oster-Feiertage das erste Angrillen oder einen sonnigen Spaziergang vorgenommen hat, der sollte zumindest einen Regenschirm im Gepäck haben. Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird mild, aber regnerisch.

Über das Osterwochenende sind Sprühregen und dichte Wolken für Sachsen-Anhalt gemeldet. © Daniel Bockwoldt/dpa

Am Karfreitag ist der Himmel wolkenverhangen, lediglich im Westen von Sachsen-Anhalt kommen noch ein paar Sonnenstrahlen durch, das schreibt der Deutsche Wetterdienst. Am Abend und in der Nacht fallen dann die ersten Regentropfen. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 12, im Harz bei etwa 6 Grad.

Am Ostersamstag und Ostersonntag hat die Sonne dann keine Chance mehr, dicke Wolken bringen Sprühregen mit. Am Samstag ist die Regenwahrscheinlichkeit aber niedriger als sonntags. Trotzdem bleiben die Temperaturen eher mild mit knapp 10 Grad.

Wenigstens der Ostermontag lockert dann etwas auf. Zwar ziehen noch ein paar Quellwolken durch, regnen soll es aber nicht mehr. Laut DWD wird es vielerorts wieder sonniger. Das Thermometer klettert auf bis zu 16 Grad!