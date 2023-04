10.04.2023 08:56 Nach Ostern Regen und Sonne im Mix: Doch dann kommt der Frühling?

Während am Ostermontag noch einmal die Sonne erstrahlt, wird es in der Woche in Sachsen-Anhalt etwas nasser. Doch der Trend danach zeigt eindeutig nach oben.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Die Ostertage in Sachsen-Anhalt haben einen kleinen Geschmack auf die bevorstehende Frühlingszeit gegeben. Es wird sonniger mit wenigen regenreichen Abschnitten. Nach Ostern gehen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt etwas zurück. Doch nach dem Wochenende zeigt der Trend nach oben. (Archivbild) © Bildmontage: Jens Wolf/dpa, Screenshot/wetteronline.de Die erste Tageshälfte vom Ostermontag zeigt sich freundlich mit viel Sonnenschein. Ab Mittag ziehen vom Westen her vermehrt Wolkenfelder auf. Es bleibt aber trocken. Die Maximaltemperaturen liegen bei frühlingshaften 15 bis 18 Grad. Am Dienstag, wenn für viele Menschen wieder die Arbeit ruft, wird es gebietsweise zu Regen kommen. Die Sonne hat am Nachmittag ein paar Chancen, durch die Wolkendecke zu schauen. Die Temperaturen gehen etwas zurück und liegen bei Werten zwischen 12 und 14 Grad. Auch der Mittwoch zeigt sich bedeckt und es kommt vereinzelt zu Regenschauern. Es kann ein mäßiger Wind bis hin zu Windböen auftreten, berichtet der Deutsche Wetterdienst. Auf dem Brocken droht Sturm. Das Thermometer klettert auf 11 bis 14 Grad. Magdeburg Wetter Milde Temperaturen am Osterwochenende in Sachsen-Anhalt, doch dann ... Wolken beherrschen auch am Donnerstag das Bild am Himmel. Zunächst sind sie harmlos und es bleibt trocken. Doch ab dem Mittag drohen Regenschauer, die vom Westen her aufziehen. Die Höchsttemperaturen bleiben unverändert bei 11 bis 14 Grad. Nach dem bevorstehenden Wochenende zeigt der Wettertrend einen Anstieg der Temperaturen bis annähernd 20 Grad.

Titelfoto: Bildmontage: Jens Wolf/dpa, Screenshot/wetteronline.de