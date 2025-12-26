Nebelgrau und Wintersonne: So wird das Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt zeigt sich das Wetter zum Wochenende neblig trüb mit regelmäßigen Auflockerungen. Die Temperaturen reichen dann nicht mehr für Schnee.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Auch nach den frostigen Weihnachtsfeiertagen ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass es in Sachsen-Anhalt bald weiß wird.

Nebel wird in den kommenden Tagen das Sonnenlicht für einige Zeit zurückhalten. (Symbolbild)
Denn in den kommenden Tagen steigen die Temperaturen wieder leicht an. Jedoch liegen die Werte am Freitag noch einmal im Bereich unter 0 Grad.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Höchsttemperaturen zwischen -5 und -1 Grad. Dafür kommt erneut die Sonne zum Vorschein, wenn sich im Laufe des Tages die Decke aus Schleierwolken auflöst.

Während am Samstag der Süden des Landes von der Sonne geweckt wird, hält sich im nördlichen Teil zäher Hochnebel. Die Werte steigen auf 0 bis 5 Grad.

Ein gleiches Bild ist am Sonntagmorgen zu erwarten. Nachdem zunächst Hochnebel die Sonnenstrahlen zurückhält, kommt Stück für Stick immer mehr Licht hindurch. Dabei steigt das Thermometer auf Werte zwischen 3 und 5 Grad.

In der kommenden Woche pendeln sich die Temperaturen leicht über dem Gefrierpunkt ein. Mit Frost kann dann nur noch in den Nächten gerechnet werden.

