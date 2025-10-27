Regen bleibt, Kälte geht: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Das Schmuddelwetter in Sachsen-Anhalt bleibt auch in der neuen Woche bestehen. Jedoch steigen die Temperaturen wieder an.

In Sachsen-Anhalt bleibt es auch in der neuen Woche nass. Die Temperaturen steigen allerdings wieder an. (Symbolbild) © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Nach zuletzt einstelligen Werten steigt das Thermometer am Montag wieder in den zweistelligen Bereich. Bis zu 11 Grad sollen möglich sein, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Allerdings bleibt es nass und böig. Auf dem Brocken treten weiterhin schwere Sturmböen auf.

Nass und böig geht es auch am Dienstag weiter. Immer wieder kann es dabei örtlich zu Regenschauern kommen. Mit bis zu 13 Grad wird es nochmal ein kleines Stück wärmer.

Die Temperaturen steigen am Mittwoch nochmals ein wenig an. Bei bis zu 15 Grad beruhigt sich die Sturmlage. Es bleibt jedoch bei vereinzelten Regenschauern.

Mit Auflockerungen kann erst wieder am Donnerstag gerechnet werden. Nach anfänglichen Regenschauern ziehen die Wolken ab. Das Thermometer erreicht erneut Werte um die 15 Grad.