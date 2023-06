12.06.2023 07:17 Sachsen-Anhalt erwartet Sonne satt, doch Ende der Woche...

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird diese Woche sonnig mit Temperaturen von etwa 25 Grad. Am Donnerstag stehen dann die ersten Regenschauer an.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Nach einem sonnig-heißen Wochenende macht der Sommer auch vor dem Wochenstart keinen Halt. Auch in der zweiten Juni-Woche steht Sachsen-Anhalt wieder feinstes Sommerwetter bevor. Doch Ende der Woche kommt ein kleiner Umschwung. Am Montag wird es noch einmal heiß, heiß, heiß in Sachsen-Anhalt - bevor die Temperaturen dann langsam zurückgehen. © Sven Hoppe/dpa Der Montag ist die sommerliche Fortsetzung vom Wochenende: Sonne, strahlend blauer Himmel und Temperaturen von bis zu 27 Grad versüßen den Wochenstart. Im Harz liegen die Temperaturen zwischen 17 und 22 Grad, dazu weht ein schwacher Wind, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Am Dienstag und Mittwoch mischen sich einige Wolken mit ins Wetter-Geschehen, das ist auch direkt an den Temperaturen spürbar. Das Quecksilber im Thermometer klettert nur noch auf etwa 20 bis 23 Grad. Trotz allem sei noch kein Regen gemeldet, so der DWD. Das ändert sich dann aber zum Ende der Woche - für Donnerstag stehen dichtere Wolken und einige Schauer auf dem Programm. Die Regentropfen kühlen das Wetter weiter nach unten, es sind noch etwa 21 Grad drin. Magdeburg Wetter Unwetter im Anmarsch: Hier kann es heute in Sachsen-Anhalt krachen Ein ähnlicher bewölkter, regnerischer Trend zeichnet sich dann auch für das Wochenende ab - in der Nacht auf Freitag stürmt und regnet es. Ansonsten bleiben die Nächte überwiegend ruhig, mit klarem Sternenhimmel und Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad.

Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Screenshot/wetteronline.de