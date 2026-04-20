Erst Regen, dann Sonne: Sachsen-Anhalt steht eine milde Frühlingswoche bevor

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt können sich die Menschen in dieser Woche über viele sonnige Stunden und steigende Temperaturen freuen. Zunächst wird es jedoch etwas ungemütlich.

In Sachsen-Anhalt folgt nach etwas Regen viel Sonnenschein. (Symbolbild) © Bildmontage: Thomas Warnack/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Montag startet stark bewölkt und regnerisch. Im Harz oberhalb von etwa 600 Metern kann zeitweise auch Schnee fallen.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) lässt der Niederschlag am Nachmittag von Norden her nach, später lockert es bei Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad zunehmend auf.

In der Nacht zum Dienstag klingen die Niederschläge auch im Süden ab. Es ist jedoch leichter Frost möglich.

Am Dienstag selbst bleibt es meist sonnig bis leicht bewölkt. Niederschläge werden nicht erwartet. Bei Höchstwerten zwischen 12 und 16 Grad weht lediglich ein schwacher bis mäßiger Nordostwind. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Werte auf 2 bis -3 Grad.

Viel Sonnenschein bringt der Mittwoch. Bei Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad bleibt der Regen fern. In der Nacht zum Donnerstag ziehen jedoch Wolken auf. Auf Regen muss sich nicht eingestellt werden.