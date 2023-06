30.06.2023 07:13 Sachsen-Anhalt steht regnerisches Wochenende bevor, doch ein Lichtblick bleibt

In Sachsen-Anhalt gibt es am Wochenende wieder viel Regen und dicke Wolken. Nur am Sonntag kommt die Sonne raus.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Die dicken Wolken und das regnerische Wetter scheinen sich nicht aus Sachsen-Anhalt verziehen zu wollen. Auch dieses Wochenende wird wieder grau, grau, grau - bis auf einen Tag. Das Wochenende wird in Sachsen-Anhalt wieder regnerisch. © Julian Stratenschulte/dpa Zu Tagesbeginn am Freitag ist der Himmel mit dichten, grauen Wolken bedeckt. Bis in die Mittagsstunden hinein kommt es immer wieder zu Schauern und vereinzelten Gewittern, schreibt der Deutsche Wetterdienst. Erst gegen Abend verzieht sich der Regen und lässt noch etwas Sonne den Vortritt. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad. Auch am Samstag bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt eher grau. Laut DWD sei weiterhin Regen gemeldet und auch die Temperaturen bleiben gleich. Magdeburg Wetter Ab an den Badesee! Sonne und Quellwolken verschönern das Wochenende Erst am Sonntag kann mit einigen Lichtblicken gerechnet werden. Einzelne Wölkchen treiben noch über den Himmel, aber ansonsten gibt es Sonne satt ohne Regen. Die Gradzahlen klettern auf maximal 25, im Harz auf maximal 20 Grad. Da aber ein ordentlicher Wind mit teils starken Böen weht, fühlt es sich kälter an. Am Montag setzt sich der generelle Trend des Wochenendes weiter fort: Dichte Wolken, einige Regenschauer, etwa 24 Grad.

Titelfoto: Bildmontage: Julian Stratenschulte/dpa, Screenshot/wetteronline.de