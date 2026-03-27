Schnee, Regen und Sonne bestimmen das Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird am Wochenende abwechslungsreich. Schnee, Regen und Sonne wechseln sich ab.

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird am Wochenende sehr abwechslungsreich. (Symbolbild) © Bildmontage: Fabian Strauch/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Dabei bleibt der Freitag noch der trockenreichste Tag von allen. Nach einem heiteren Start entstehen harmlose Quellwolken, die sich zum Abend hin wieder auflösen. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Das Thermometer klettert auf Werte zwischen 8 und 10 Grad.

Der Samstag startet größtenteils mit dunklen Wolken am Himmel, die Regen mit sich bringen. Oberhalb von 600 bis 800 Meter wird Schnee erwartet. An den Temperaturen ändert sich nicht viel. Erneut werden Werte zwischen 7 und 10 Grad erwartet. In höheren Lagen wird es bei 3 bis 6 Grad kühler.

Auch am Sonntag bleibt es nass. Zwar lösen sich die bisherigen Wolkenfelder am Vormittag auf und lassen ein wenig Sonnenschein hindurch, doch es bilden sich tagsüber neue Quellwolken und einzelne Regenschauer. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad.