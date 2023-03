Schnee und Regen beherrschen die Woche: Matsch-Wetter in Sachsen-Anhalt erwartet

Magdeburg - In den kommenden Tagen beherrscht ein Mix aus Schnee und Regen das Wetter in Sachsen-Anhalt . Es besteht Gefahr vor Glätte.

In Sachsen-Anhalt wird das Wetter in dieser Woche nass. Regen und Schnee wechseln sich ab. (Symbolbild) © Bildmontage: Jonas Walzberg/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Zum Start in die Woche zieht ein Regengebiet über die Altmark, welches im Tagesverlauf weiter in Richtung Süden wandert. Teilweise kann es auch schneien. Später kann die Bewölkung etwas auflockern. Erwartet werden Höchsttemperaturen von 4 bis 6 Grad, im Harz von 0 bis 3 Grad.

Am Dienstag bleibt der Himmel weiterhin bedeckt. Der Niederschlag geht zunächst als Regen, später am Tag als Schnee herunter. Ganz im Norden und ganz im Süden kann es länger niederschlagsfrei bleiben, berichtet der Deutsche Wetterdienst. An den Temperaturen ändert sich nicht viel. Es werden Werte zwischen 4 und 7 Grad erwartet. Im Harz ist es kühler bei Werten von -2 bis 4 Grad.

Zur Wochenmitte bilden sich teils dichte, teils lockere Wolkenfelder. Erneut kann es gelegentlich zu Schnee- oder Schneeregenschauern kommen. Das Thermometer klettert erneut auf Höchstwerte zwischen 3 und 5 Grad, im Harz leicht über 0 Grad.

Etwas besser wird es am Donnerstag. Dann sinkt das Niederschlagsrisiko. Dennoch bleibt der Himmel bedeckt. Die Temperaturen liegen unverändert bei 4 bis 6 Grad, im Harz bei 1 bis 4 Grad.