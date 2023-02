Schnee und Sturm! Wochenend-Wetter in Sachsen-Anhalt wird eiskalt

Besonders auf dem Brocken kommt es zu heftigen Sturmböen und viel Schnee. © Matthias Bein/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, wird am Freitag ein ausgesprochen regnerischer Tag. Besonders im Südwesten ziehen Schauer übers Land. In höheren Lagen und auf dem Brocken fällt Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 7, im Harz bei etwa 2 Grad. Dazu weht ein stark böiger Wind.

Am Samstag verhängen dicke Wolken den Himmel und bringen immer wieder Graupel- und Schneeschauer mit. Am Abend beruhigt sich das Wetter dann wieder, so der DWD. Es stürmt weiter, was die Temperaturen von etwa 4 Grad noch kälter anfühlen lässt.

Sonntag ist dann der ruhigste Tag des Wochenendes: Die wechselnde Bewölkung lässt nur in der Altmark ein paar Sonnenstrahlen durch. Es bleibt aber trocken, mit Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad. Zum Sonntagswetter legt sich auch der Wind, es weht nur noch ein schwaches Lüftchen.