Schnee-Warnung! So wird das Wetter zum Jahreswechsel

Magdeburg - Bevor in Sachsen-Anhalt das neue Jahr 2026 eingeläutet werden kann, muss eine letzte ungemütliche Wetter -Woche bestritten werden. Die Chancen, dass Ihr wortwörtlich ins neue Jahr rutscht, stehen ziemlich gut.

Das Wetter zum Jahreswechsel wird frostig! © Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Montag wird es regnerisch, finster und besonders in der ersten Tageshälfte glatt auf den Straßen. Die Temperaturen liegen bei maximal 5 Grad, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst.

Dienstag wird es zwar noch kälter, mit Temperaturen, die es kaum über den Nullpunkt schaffen, dafür bleibt es aber trocken.

Silvester ist leider der ungemütlichste Tag: Schon tagsüber schneit es im ganzen Bundesland, ganztägig wird vor Glätte gewarnt.

In der Nacht zum Jahreswechsel meldet der DWD Schnee bzw. Schneeregen, Wind und Rutschgefahr bei nur maximal 1 Grad plus.