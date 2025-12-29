Schnee-Warnung! So wird das Wetter zum Jahreswechsel

Das Wetter wird in Sachsen-Anhalt zum Jahreswechsel düster mit viel Regen und Schnee, Glätte, Wind und niedrigen Temperaturen.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Bevor in Sachsen-Anhalt das neue Jahr 2026 eingeläutet werden kann, muss eine letzte ungemütliche Wetter-Woche bestritten werden. Die Chancen, dass Ihr wortwörtlich ins neue Jahr rutscht, stehen ziemlich gut.

Das Wetter zum Jahreswechsel wird frostig!
Am Montag wird es regnerisch, finster und besonders in der ersten Tageshälfte glatt auf den Straßen. Die Temperaturen liegen bei maximal 5 Grad, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst.

Dienstag wird es zwar noch kälter, mit Temperaturen, die es kaum über den Nullpunkt schaffen, dafür bleibt es aber trocken.

Silvester ist leider der ungemütlichste Tag: Schon tagsüber schneit es im ganzen Bundesland, ganztägig wird vor Glätte gewarnt.

In der Nacht zum Jahreswechsel meldet der DWD Schnee bzw. Schneeregen, Wind und Rutschgefahr bei nur maximal 1 Grad plus.

Neujahr soll es dann weiter schneien, im Harz und auf dem Brocken toben Sturm- und Orkanböen. Auf Sachsen-Anhalts Straßen muss mit Glätte und Rutschgefahr gerechnet werden.

