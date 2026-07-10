Sommer gibt wieder Gas: Sachsen-Anhalt knackt am Wochenende die 30-Grad-Marke
Magdeburg - Sonnenbrille raus, Regenschirm weg: In Sachsen-Anhalt setzt sich zum Wochenende warmes und trockenes Sommerwetter durch.
Der Freitag startet bereits überwiegend heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.
In Altmark und Börde können zwar zeitweise ein paar Wolken durchziehen, doch es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen 26 bis 28 Grad.
Am Samstag dürfen sich Sonnenanbeter dann auf noch mehr Sommer freuen. Es bleibt meist heiter und trocken, das Thermometer klettert auf 28 bis 30 Grad.
Auch der Sonntag zeigt sich freundlich. Sonne und Wolken wechseln sich ab, Regen ist sehr wahrscheinlich kein Thema. Mit 28 bis 31 Grad wird es noch einmal etwas wärmer.
Zum Start in die neue Woche bleibt das Sommerwetter Sachsen-Anhalt erhalten. Ersten Vorhersagen zufolge liegen die Höchstwerte am Montag zwischen 29 und 32 Grad.
Titelfoto: Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/wetteronline.de