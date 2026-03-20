Sonne-Wolken-Mix versüßt Sachsen-Anhalt das Wochenende

Magdeburg - Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich am Wochenende freundlich und kann bei vielen Menschen für gute Stimmung sorgen.

Die Sonne sorgt in Sachsen-Anhalt für ein frühlingshaftes Wochenende. (Symbolbild) © Bildmontage: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Denn dafür sorgen viele heitere Abschnitte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Der Freitag beginnt zwar mit einigen trüben Abschnitten und örtlich etwas Regen, doch ab dem Nachmittag sollen die Wolken abziehen. Wenn die Sonne scheint, kann das Thermometer bis zu 14 Grad erreichen.

Auch am Samstag gibt es ein Wechselspiel zwischen harmlosen Wolken und der Sonne. Zuvor startet der Tag allerdings neblig-trüb. Mit Regen ist nicht zu rechnen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad.

Ein bisschen wärmer wird es am Sonntag. Bei Werten zwischen 13 und 16 Grad bleibt es überwiegend sonnig. Nur in der Südhälfte Sachsen-Anhalts können sich immer wieder ein paar Wolken vor die Sonne schieben.